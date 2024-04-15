Чубаров Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубаров Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1895

Сын: Чубаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чубарова Вера Степановна

Восприемник
21.04.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Федор Григорьевич Волгин
Рождение ребёнка
05.05.1897 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Чубарова Вера Степановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чубарова Вера Степановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубарова Вера Степановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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