Чубаров Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1895
Мать ребёнка: Чубарова Вера Степановна
Восприемник
21.04.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Федор Григорьевич Волгин
Рождение ребёнка
05.05.1897 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Чубарова Вера Степановна
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чубарова Вера Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чубарова Вера Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно