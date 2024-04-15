Чубарова Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧубарова Вера Степановна

Чубарова Вера Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1895

Сын: Чубаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чубаров Иван Степанович

Рождение ребёнка
05.05.1897 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Чубаров Иван Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
04.09.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Семен Григорьевич Чубаров
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чубаров Иван Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаров Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close