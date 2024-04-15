Чубарова Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1895
Отец ребёнка: Чубаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
05.05.1897 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Чубаров Иван Степанович
Восприемник
04.09.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Семен Григорьевич Чубаров
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чубаров Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно