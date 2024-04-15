Чубарова Феклиста Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чубаров Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Чубаров Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Степановна
Отец ребёнка: Чубаров Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно