Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1718 и 1720 ст.

Дата смерти

Между 1775 и 1778 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1718 и 1720 г.р.

Дети

Между 1740 и 1742 г.р.
Между 1742 и 1744 г.р.
Между 1744 и 1746 г.р.
Между 1748 и 1750 г.р.
Между 1753 и 1754 г.р.
Между 1753 и 1755 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1718 и 1720 ст.

Отец: Данила

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1740 ст.

Муж: Емельян Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742 ст.

Дочь: Варвара Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744 ст.

Сын: Михаил Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1744 и 1746 ст.

Дочь: Дарья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1748 и 1750 ст.

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1753 и 1755 ст.

Сын: Григорий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754 ст.

Сын: Вавило Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1756 и 1758 ст.

Дочь: Мавра Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1775 и 1778 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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