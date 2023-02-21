Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1718 и 1720 ст.
Дата смертиМежду 1775 и 1778 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1718 и 1720 ст.
Отец: Данила
Бракосочетание
После 1740 ст.
Муж: Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742 ст.
Дочь: Варвара Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744 ст.
Сын: Михаил Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1746 ст.
Дочь: Дарья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1750 ст.
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1755 ст.
Сын: Григорий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754 ст.
Сын: Вавило Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1758 ст.
Дочь: Мавра Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Никифоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1775 и 1778 ст.