Евдокия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1748 и 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1718 и 1720 г.р.

Мать

Между 1718 и 1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
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Рождение
Между 1748 и 1750 ст.

Отец: Емельян Никифоров

Мать: Анна Данилова

Место жительства
По 1775 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Эта дата - последнее упоминание в исповедных ведомостях. После 1775 года Евдокия Емельянова или венчалась и ушла к мужу, или умерла.
Смерть
Неизвестно
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