Евдокия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1748 и 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1748 и 1750 ст.
Отец: Емельян Никифоров
Мать: Анна Данилова
Место жительства
По 1775 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Эта дата - последнее упоминание в исповедных ведомостях. После 1775 года Евдокия Емельянова или венчалась и ушла к мужу, или умерла.
Смерть
Неизвестно