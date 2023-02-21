Михаил Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1742 и 1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1718 и 1720 г.р.

Мать

Между 1718 и 1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1742 и 1744 ст.

Отец: Емельян Никифоров

Мать: Анна Данилова

Место жительства
По 1763 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Эта дата - последнее упоминание в исповедных росписях. После 1763 года Михаил Емельянов, возможно, ушёл в армию, уехал или умер.
Смерть
Неизвестно
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