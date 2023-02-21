Михаил Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1742 и 1744 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1742 и 1744 ст.
Отец: Емельян Никифоров
Мать: Анна Данилова
Место жительства
По 1763 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Эта дата - последнее упоминание в исповедных росписях. После 1763 года Михаил Емельянов, возможно, ушёл в армию, уехал или умер.
Смерть
Неизвестно