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Рочев Петр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1948

Отец: Рочев Митрофан Захарович

Мать: Рочева Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
22.06.1973

Сын: Рочев Константин Петрович

Мать ребёнка: Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
17.12.1977

Дочь: Арнаутова Елена Петровна

Мать ребёнка: Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна

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