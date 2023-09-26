Рочев Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1948
Отец: Рочев Митрофан Захарович
Мать: Рочева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
22.06.1973
Сын: Рочев Константин Петрович
Мать ребёнка: Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.12.1977
Дочь: Арнаутова Елена Петровна
Мать ребёнка: Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно