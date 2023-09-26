Арнаутова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнаутова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1977

Отец: Рочев Петр Митрофанович

Мать: Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.12.1998

Дочь: Попова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Артеев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
21.03.2003

Сын: Артеев Артемий Сергеевич

Отец ребёнка: Артеев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
09.07.2011

Дочь: Арнаутова Софья Анатольевна

Отец ребёнка: Арнаутов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арнаутов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артеев Сергей Викторович

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