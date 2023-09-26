Арнаутова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1977
Рождение ребёнка
23.12.1998
Дочь: Попова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Артеев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
21.03.2003
Отец ребёнка: Артеев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
09.07.2011
Дочь: Арнаутова Софья Анатольевна
Отец ребёнка: Арнаутов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арнаутов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно