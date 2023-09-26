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Рочев Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1973

Отец: Рочев Петр Митрофанович

Мать: Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
10.06.1995

Дочь: Рочева Элла Константиновна

Мать ребёнка: Шайхудинова Наталья Вельевна

Рождение ребёнка
14.09.2000

Дочь: Рочева Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Шайхудинова Наталья Вельевна

Рождение ребёнка
08.01.2010

Дочь: Рочева Анна Константиновна

Мать ребёнка: Рочева Терентьева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.2016

Сын: Рочев Денис Константинович

Мать ребёнка: Рочева Терентьева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рочева Терентьева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайхудинова Наталья Вельевна

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