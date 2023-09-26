Рочев Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1973
Рождение ребёнка
10.06.1995
Дочь: Рочева Элла Константиновна
Мать ребёнка: Шайхудинова Наталья Вельевна
Рождение ребёнка
14.09.2000
Дочь: Рочева Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Шайхудинова Наталья Вельевна
Рождение ребёнка
08.01.2010
Дочь: Рочева Анна Константиновна
Мать ребёнка: Рочева Терентьева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
15.06.2016
Сын: Рочев Денис Константинович
Мать ребёнка: Рочева Терентьева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно