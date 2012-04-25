Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1950
Дата смерти25.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1973
Сын: Рочев Константин Петрович
Отец ребёнка: Рочев Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
17.12.1977
Дочь: Арнаутова Елена Петровна
Отец ребёнка: Рочев Петр Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.2012