Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочева Гончурина Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1950

Дата смерти

25.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1973

Сын: Рочев Константин Петрович

Отец ребёнка: Рочев Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
17.12.1977

Дочь: Арнаутова Елена Петровна

Отец ребёнка: Рочев Петр Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рочев Петр Митрофанович

Смерть
25.04.2012
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