Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961

Отец: Смирнов Михаил Александрович

Мать: Смирнова (Чистякова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полуянова) Валерия

Отец ребёнка: Полуянов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полуянова) Мария

Отец ребёнка: Полуянов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Михаил

Отец ребёнка: Полуянов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуянов ?

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