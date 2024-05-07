Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полуянова) Валерия
Отец ребёнка: Полуянов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полуянова) Мария
Отец ребёнка: Полуянов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Михаил
Отец ребёнка: Полуянов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полуянов ?