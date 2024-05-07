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Смирнов Михаил Александрович

Место рождения

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

25.09.1935

Дата смерти

07.05.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935

Отец: Смирнов Александр Яковлевич Немой

Мать: Смирнова (Смирнова) Перасковья Захаровна

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Чистякова) Валентина

Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Валентина

Рождение ребёнка
25.10.1966

Дочь: (Смирнова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Валентина

Смерть
07.05.2024

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