Смирнов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения25.09.1935
Дата смерти07.05.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Валентина
Рождение ребёнка
25.10.1966
Дочь: (Смирнова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Валентина
Смерть
07.05.2024