Полуянов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуянов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полуянова) Валерия

Мать ребёнка: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полуянова) Мария

Мать ребёнка: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Михаил

Мать ребёнка: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна

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