Полуянов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полуянова) Валерия
Мать ребёнка: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полуянова) Мария
Мать ребёнка: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Михаил
Мать ребёнка: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно