Смирнова (Чистякова) Валентина
Место рожденияд. Мослово
Дата рождения14.10.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1966
Дочь: (Смирнова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович