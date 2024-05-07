Смирнова (Чистякова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Чистякова) Валентина

Место рождения

д. Мослово

Дата рождения

14.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Полуянова (Смирнова) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
25.10.1966

Дочь: (Смирнова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович

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