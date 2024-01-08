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Шипилов Яков Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1866 ст.

Дата смерти

09.08.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1866 ст.

Отец: Шипилов Семён Осипович

Мать: Шипилова Васса (Василиса) Яковлевна

Бракосочетание
До 1886 ст.

Жена: Шипилова - Елистратова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
25.06.1887 ст.

Сын: Шипилов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Шипилова - Елистратова Матрона Алексеевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.

Дочь: (Шипилова) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Шипилова - Елистратова Матрона Алексеевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
09.08.1910 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Николаевская церковь при губернской больнице

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