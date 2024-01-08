Шипилов Яков Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1866 ст.
Дата смерти09.08.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1866 ст.
Бракосочетание
До 1886 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1887 ст.
Мать ребёнка: Шипилова - Елистратова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.
Дочь: (Шипилова) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Шипилова - Елистратова Матрона Алексеевна
Смерть
09.08.1910 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Николаевская церковь при губернской больнице