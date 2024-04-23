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Шипилова - Елистратова Матрона Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1886 ст.

Муж: Шипилов Яков Семёнович

Рождение ребёнка
25.06.1887 ст.

Сын: Шипилов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Шипилов Яков Семёнович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.

Дочь: (Шипилова) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Шипилов Яков Семёнович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.05.1911 ст.

Муж: Елистратов Пётр Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Ново-Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно

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