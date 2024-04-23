Шипилова - Елистратова Матрона Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1886 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Яков Семёнович
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.
Дочь: (Шипилова) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Шипилов Яков Семёнович
Бракосочетание
15.05.1911 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Ново-Николаевская церковь
Смерть
Неизвестно