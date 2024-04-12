Дорофей Венедиктов
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Бракосочетание
06.02.1748
Жена: Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Некрасова Татьяна Дорофеева
Мать ребёнка: Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Некрасова Дарья Дорофеева
Мать ребёнка: Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Марья Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно