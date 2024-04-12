Дорофей Венедиктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей Венедиктов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1748

Жена: Марья Никифорова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Некрасова Татьяна Дорофеева

Мать ребёнка: Марья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Некрасова Дарья Дорофеева

Мать ребёнка: Марья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Некрасов Петр Дорофеевич

Мать ребёнка: Марья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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