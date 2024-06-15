Некрасова Дарья Дорофеева
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти16.12.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Дорофей Венедиктов
Мать: Марья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1780
Дочь: (Некрасова) Екатерина Артемьева
Отец ребёнка: Некрасов Арсений Козьмин
Рождение ребёнка
01.09.1783
Отец ребёнка: Некрасов Арсений Козьмин
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Некрасова) Марья Артемьева
Отец ребёнка: Некрасов Арсений Козьмин
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Некрасова) Настасья Артемьева
Отец ребёнка: Некрасов Арсений Козьмин
Смерть
16.12.1809