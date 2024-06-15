Некрасова Дарья Дорофеева 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Дарья Дорофеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

16.12.1809

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Дорофей Венедиктов

Мать: Марья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Арсений Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1780

Дочь: (Некрасова) Екатерина Артемьева

Отец ребёнка: Некрасов Арсений Козьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1783

Сын: Некрасов Семен Артемьев

Отец ребёнка: Некрасов Арсений Козьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Некрасова) Марья Артемьева

Отец ребёнка: Некрасов Арсений Козьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Некрасова) Настасья Артемьева

Отец ребёнка: Некрасов Арсений Козьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.12.1809

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