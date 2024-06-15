Марья Никифорова 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Никифорова

Место рождения

Троицкое, Зубцовский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1748

Муж: Дорофей Венедиктов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Некрасова Татьяна Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Венедиктов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Некрасова Дарья Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Венедиктов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Некрасов Петр Дорофеевич

Отец ребёнка: Дорофей Венедиктов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1778

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