Марья Никифорова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1748
Муж: Дорофей Венедиктов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Некрасова Татьяна Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Венедиктов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Некрасова Дарья Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Венедиктов
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Дорофей Венедиктов
Смерть
1778