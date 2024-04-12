Некрасов Арсений Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Арсений Козьмин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Некрасов Козьма Семенов

Мать: Некрасова Наталья (Ирина?) Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1780

Дочь: Екатерина Артемьева

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1783

Сын: Некрасов Семен Артемьев

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья Артемьева

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Настасья Артемьева

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Дарья Дорофеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1800
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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