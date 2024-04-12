Некрасов Арсений Козьмин
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
24.11.1780
Дочь: Екатерина Артемьева
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
01.09.1783
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья Артемьева
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Настасья Артемьева
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1800