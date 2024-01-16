Колосов Яков Кондратьевич
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1778
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1805
Сын: Колосов Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Анна Семёновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
1844
д. Подсмуринская Пронинской волости