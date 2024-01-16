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Колосов Яков Кондратьевич

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1778

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Колосов Кондратий Перфирьевич

Мать: Колосова Ульяния Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1800

Сын: Колосов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1802

Сын: Колосов Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1805

Сын: Колосов Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Марк Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Анна Семёновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Анна Семёновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
1844
д. Подсмуринская Пронинской волости
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