Колосов Семён Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Семён Яковлевич

Колосов Семён Яковлевич

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Колосов Яков Кондратьевич

Мать: Колосова Анна Семёновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831

Сын: Колосов Кузьма (Козьма) Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Уланова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838

Сын: Колосов Савва Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Сын: Колосов Михаил (Михайло) Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1843

Сын: Колосов Прокопий Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Семёновна

Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Дарья Андреевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close