Колосов Семён Яковлевич
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Колосов Яков Кондратьевич
Мать: Колосова Анна Семёновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831
Сын: Колосов Кузьма (Козьма) Семёнович
Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Уланова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Сын: Колосов Михаил (Михайло) Семёнович
Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1843
Сын: Колосов Прокопий Семёнович
Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Семёновна
Мать ребёнка: Колосова Дарья Андреевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Дарья Андреевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно