Колосова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Колосов Кузьма (Козьма) Семёнович
Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Уланова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Сын: Колосов Михаил (Михайло) Семёнович
Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1843
Сын: Колосов Прокопий Семёнович
Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Семёновна
Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно