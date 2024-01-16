Колосова Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Колосов Кузьма (Козьма) Семёнович

Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Уланова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1838

Сын: Колосов Савва Семёнович

Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Сын: Колосов Михаил (Михайло) Семёнович

Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1843

Сын: Колосов Прокопий Семёнович

Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Семёновна

Отец ребёнка: Колосов Семён Яковлевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Семён Яковлевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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