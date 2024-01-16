Колосов Фёдор Яковлевич
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1800
Дата смерти26.04.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Колосов Яков Кондратьевич
Мать: Колосова Анна Семёновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
26.04.1866
д. Подволочье Бакшеевского сельского общества
Причина смерти: от кашля