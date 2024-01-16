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Колосов Фёдор Яковлевич

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1800

Дата смерти

26.04.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Колосов Яков Кондратьевич

Мать: Колосова Анна Семёновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Дарья Евстафьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
26.04.1866
д. Подволочье Бакшеевского сельского общества
Причина смерти: от кашля
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