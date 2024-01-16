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Колосов Марк Яковлевич

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Колосов Яков Кондратьевич

Мать: Колосова Анна Семёновна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Иван Маркович

Мать ребёнка: Колосова Устинья Дементьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849

Сын: Колосов Андрей Маркович

Мать ребёнка: Колосова Устинья Дементьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
14.04.1857

Дочь: Ирина Марковна

Мать ребёнка: Колосова Устинья Дементьевна

д. Подволочье Бакшеевского сельского общества
Воспреемники - старший брат Иван и Анна Семеновна Колосова (двоюродная сестра)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Устинья Дементьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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