Колосов Марк Яковлевич
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Колосов Яков Кондратьевич
Мать: Колосова Анна Семёновна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Колосова Устинья Дементьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Колосова Устинья Дементьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
14.04.1857
Дочь: Ирина Марковна
Мать ребёнка: Колосова Устинья Дементьевна
д. Подволочье Бакшеевского сельского общества
Воспреемники - старший брат Иван и Анна Семеновна Колосова (двоюродная сестра)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно