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Мацкевич Игнатий Яковлевич

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Место рождения

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Мацкевич Яков Иосифов

Мать: Мацкевич Гелена

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
07.11.1854

Жена: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Мацкевич Клемент Игнатьевич

Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мацкевич Михал Игнатьевич

Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Рождение ребёнка
17.07.1859

Дочь: Схоластика Игнатьевна

Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.1861

Дочь: Розалия Игнатьевна

Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
12.05.1864

Дочь: Клара Игнатьевна

Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1866

Сын: Мацкевич Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Фекла Игнатьевна

Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Францкевич Михалина Игнатьевна

Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Видевщина, Минск, Беларусь
Смерть
Неизвестно
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