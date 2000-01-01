Мацкевич Игнатий Яковлевич
Место рожденияВидевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1830
Отец: Мацкевич Яков Иосифов
Мать: Мацкевич Гелена
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
07.11.1854
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мацкевич Клемент Игнатьевич
Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мацкевич Михал Игнатьевич
Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Рождение ребёнка
17.07.1859
Дочь: Схоластика Игнатьевна
Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.1861
Дочь: Розалия Игнатьевна
Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
12.05.1864
Дочь: Клара Игнатьевна
Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мацкевич Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Фекла Игнатьевна
Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Францкевич Михалина Игнатьевна
Мать ребёнка: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Видевщина, Минск, Беларусь
Смерть
Неизвестно