Мацкевич (Кононович) Петрунеля Казимировна
Место рожденияОсовец, Чистинский, Минская область, Беларусь
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1834
Отец: Кононович Казимир
Мать: Кононович Текля
Осовец, Чистинский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
07.11.1854
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мацкевич Клемент Игнатьевич
Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мацкевич Михал Игнатьевич
Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.07.1859
Дочь: Схоластика Игнатьевна
Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.1861
Дочь: Розалия Игнатьевна
Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
12.05.1864
Дочь: Клара Игнатьевна
Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мацкевич Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Фекла Игнатьевна
Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Францкевич Михалина Игнатьевна
Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич
Видевщина, Минск, Беларусь
Смерть
Неизвестно