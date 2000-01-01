Мацкевич (Кононович) Петрунеля Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкевич (Кононович) Петрунеля Казимировна

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Место рождения

Осовец, Чистинский, Минская область, Беларусь

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кононович Казимир

Мать: Кононович Текля

Осовец, Чистинский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
07.11.1854

Муж: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Мацкевич Клемент Игнатьевич

Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мацкевич Михал Игнатьевич

Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
17.07.1859

Дочь: Схоластика Игнатьевна

Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.1861

Дочь: Розалия Игнатьевна

Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
12.05.1864

Дочь: Клара Игнатьевна

Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1866

Сын: Мацкевич Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Фекла Игнатьевна

Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Францкевич Михалина Игнатьевна

Отец ребёнка: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Видевщина, Минск, Беларусь
Смерть
Неизвестно
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