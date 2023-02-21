Кононович Казимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти22.07.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Мать ребёнка: Кононович Текля
Осовец, Чистинский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононович Текля
Смерть
22.07.1854
Осовец, Чистинский, Минская область, Беларусь