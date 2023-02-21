Кононович Казимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононович Казимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

22.07.1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Мать ребёнка: Кононович Текля

Осовец, Чистинский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононович Текля

Смерть
22.07.1854
Осовец, Чистинский, Минская область, Беларусь
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