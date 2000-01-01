Кононович Текля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононович Текля

Кононович Текля

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мацкевич Петрунеля Казимировна

Отец ребёнка: Кононович Казимир

Осовец, Чистинский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононович Казимир

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close