Кононович Текля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мацкевич Петрунеля Казимировна
Отец ребёнка: Кононович Казимир
Осовец, Чистинский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононович Казимир
Смерть
Неизвестно