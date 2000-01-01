Мацкевич Яков Иосифов
Место рожденияВидевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Дата рожденияМежду 1807 и 1810
Дата смерти08.06.1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1810
Отец: Мацкевич Иосиф
Мать: Мацкевич Ядвига
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мацкевич Игнатий Яковлевич
Мать ребёнка: Мацкевич Гелена
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Мацкевич Гелена
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Около ?.07.1851
Мать ребёнка: Мацкевич Гелена
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Мацкевич Антонина
Рождение ребёнка
1863
Сын: Мацкевич Людвиг Яковлевич
Мать ребёнка: Мацкевич Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мацкевич Гелена
Смерть
08.06.1872
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
От рака
Похороны
10.06.1872
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Приходское кладбище