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Мацкевич Яков Иосифов

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Место рождения

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь

Дата рождения

Между 1807 и 1810

Дата смерти

08.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1810

Отец: Мацкевич Иосиф

Мать: Мацкевич Ядвига

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мацкевич Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: Мацкевич Гелена

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мацкевич Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Мацкевич Гелена

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Около ?.07.1851

Сын: Мацкевич Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Мацкевич Гелена

Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Мацкевич Антонина

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мацкевич Людвиг Яковлевич

Мать ребёнка: Мацкевич Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацкевич Гелена

Смерть
08.06.1872
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
От рака
Похороны
10.06.1872
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Приходское кладбище
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