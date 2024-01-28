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Бахарев Василий Артемьевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Бахарев Артемий Никитич

Мать: Бахарева Марфа Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Афимья Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1782

Дочь: (Бахарева) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Бахарева Афимья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.11.1787

Сын: Бахарев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Бахарева Афимья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1821

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