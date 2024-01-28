Бахарев Василий Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Бахарев Артемий Никитич
Мать: Бахарева Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1782
Дочь: (Бахарева) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Бахарева Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1787
Сын: Бахарев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Бахарева Афимья Ивановна
Смерть
1821