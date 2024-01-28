Бахарева Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения1703 или 1714
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703 или 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Бахарев Артемий Никитич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Бахарева) Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Бахарев Артемий Никитич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бахарев Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Бахарев Артемий Никитич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Бахарева) Дарья Артемьевна
Отец ребёнка: Бахарев Артемий Никитич
Смерть
1772