Бахарева Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахарева Марфа Андреевна

Бахарева Марфа Андреевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1703 или 1714

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703 или 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Артемий Никитич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Бахарев Яков Артемьевич

Отец ребёнка: Бахарев Артемий Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Бахарева) Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Бахарев Артемий Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Бахарев Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Бахарев Артемий Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Бахарева) Дарья Артемьевна

Отец ребёнка: Бахарев Артемий Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1772

Мы используем куки для улучшения работы сайта.