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Бахарева Афимья Ивановна

Место рождения

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
15.05.1782

Дочь: (Бахарева) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бахарев Василий Артемьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.11.1787

Сын: Бахарев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Бахарев Василий Артемьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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