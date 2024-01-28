Бахарева Афимья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1782
Дочь: (Бахарева) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бахарев Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
09.11.1787
Сын: Бахарев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Бахарев Василий Артемьевич
Смерть
Неизвестно