Прокопова (Зерина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
03.05.1982
Дочь: Савкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Прокопов Александр
Рождение ребёнка
26.05.1990
Дочь: Прокопова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Прокопов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопов Александр
Смерть
Неизвестно