Прокопова (Зерина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопова (Зерина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зерина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1982

Дочь: Савкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Прокопов Александр

Рождение ребёнка
26.05.1990

Дочь: Прокопова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Прокопов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопов Александр

Смерть
Неизвестно
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