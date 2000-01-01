Зерина (Бойдова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойдов Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зерин Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зерин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зерин Валерий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно