Зерина (Бойдова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зерина (Бойдова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойдов Иван Лукьянович

Мать: Бойдова Аксения Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зерин Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зерин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зерин Валерий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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