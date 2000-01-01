Прокопов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопов Александр

Прокопов Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1982

Дочь: Савкина Елена Александровна

Мать ребёнка: Прокопова Татьяна

Рождение ребёнка
26.05.1990

Дочь: Прокопова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Прокопова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопова Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close