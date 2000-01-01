Прокопов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1982
Дочь: Савкина Елена Александровна
Мать ребёнка: Прокопова Татьяна
Рождение ребёнка
26.05.1990
Дочь: Прокопова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Прокопова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокопова Татьяна
Смерть
Неизвестно