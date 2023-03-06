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Аникеева Галина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952

Отец: Краснов Григорий

Мать: Краснова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникеев Александр

Рождение ребёнка
27.05.1977

Сын: Аникеев Константин Александрович

Отец ребёнка: Аникеев Александр

Рождение ребёнка
17.03.1981

Дочь: Фомичева Екатерина

Отец ребёнка: Аникеев Александр

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