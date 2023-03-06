Аникеева Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952
Отец: Краснов Григорий
Мать: Краснова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникеев Александр
Рождение ребёнка
27.05.1977
Сын: Аникеев Константин Александрович
Отец ребёнка: Аникеев Александр
Рождение ребёнка
17.03.1981
Дочь: Фомичева Екатерина
Отец ребёнка: Аникеев Александр