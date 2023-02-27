Аникеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1953

Дата смерти

12.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникеева Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
27.05.1977

Сын: Аникеев Константин Александрович

Мать ребёнка: Аникеева Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.03.1981

Дочь: Фомичева Екатерина

Мать ребёнка: Аникеева Галина Григорьевна

Смерть
12.07.1990

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