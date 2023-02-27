Аникеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1953
Дата смерти12.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1977
Сын: Аникеев Константин Александрович
Мать ребёнка: Аникеева Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
17.03.1981
Дочь: Фомичева Екатерина
Мать ребёнка: Аникеева Галина Григорьевна
Смерть
12.07.1990