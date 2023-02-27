Аникеев Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1977

Отец: Аникеев Александр

Мать: Аникеева Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
15.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникеева Екатерина

Рождение ребёнка
10.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникеева Екатерина

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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