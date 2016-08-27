Краснова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1921

Дата смерти

27.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1939

Сын: Краснов Вениамин

Отец ребёнка: Краснов Григорий

Рождение ребёнка
10.09.1945

Дочь: Дударева Тамара

Отец ребёнка: Краснов Григорий

Рождение ребёнка
05.05.1950

Дочь: Михеева Валентина

Отец ребёнка: Краснов Григорий

Рождение ребёнка
01.05.1952

Дочь: Аникеева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Краснов Григорий

Рождение ребёнка
28.04.1954

Сын: Краснов Михаил

Отец ребёнка: Краснов Григорий

Рождение ребёнка
09.05.1961

Дочь: Махова Татьяна

Отец ребёнка: Краснов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Григорий

Смерть
27.08.2016
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