Краснова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1921
Дата смерти27.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1939
Сын: Краснов Вениамин
Отец ребёнка: Краснов Григорий
Рождение ребёнка
10.09.1945
Дочь: Дударева Тамара
Отец ребёнка: Краснов Григорий
Рождение ребёнка
05.05.1950
Дочь: Михеева Валентина
Отец ребёнка: Краснов Григорий
Рождение ребёнка
01.05.1952
Дочь: Аникеева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Краснов Григорий
Рождение ребёнка
28.04.1954
Сын: Краснов Михаил
Отец ребёнка: Краснов Григорий
Рождение ребёнка
09.05.1961
Дочь: Махова Татьяна
Отец ребёнка: Краснов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Григорий
Смерть
27.08.2016