Елена Васильева
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смерти13.12.1771 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Василий Самуйлов
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1721
Муж: Иван Данилов
Рождение ребёнка
03.05.1723 ст.
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
28.10.1735 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
01.01.1740 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Смерть
13.12.1771 ст.