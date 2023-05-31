Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Васильева

Елена Васильева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

13.12.1771 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Василий Самуйлов

Мать: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1721

Муж: Иван Данилов

Рождение ребёнка
03.05.1723 ст.

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1735 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1740 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Данилов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.12.1771 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.