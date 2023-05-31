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Прасковья Иванова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.10.1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1735 ст.

Отец: Иван Данилов

Мать: Елена Васильева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1750 ст.

Муж: Яков Иевлев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иевлев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иевлев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Лукерья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иевлев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Исай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иевлев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1772 ст.

Дочь: Матрёна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иевлев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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