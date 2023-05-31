Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения28.10.1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1735 ст.
Отец: Иван Данилов
Мать: Елена Васильева
Бракосочетание
08.02.1750 ст.
Муж: Яков Иевлев
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иевлев
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иевлев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Лукерья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иевлев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Исай Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иевлев
Рождение ребёнка
27.03.1772 ст.
Дочь: Матрёна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иевлев
Смерть
Неизвестно