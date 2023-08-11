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Яков Иевлев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Иев Сидоров

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
08.02.1750 ст.

Жена: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Лукерья Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Исай Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1772 ст.

Дочь: Матрёна Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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