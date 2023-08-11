Яков Иевлев
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Иев Сидоров
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1750 ст.
Жена: Прасковья Иванова
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.
Дочь: Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
19.03.1754 ст.
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Лукерья Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Исай Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1772 ст.
Дочь: Матрёна Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно