Домна Иванова
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Иван Данилов
Мать: Елена Васильева
Бракосочетание
30.01.1745 ст.
Муж: Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
1751
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Константин Семёнов
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Яков Семёнов
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Смерть
Неизвестно