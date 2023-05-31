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Домна Иванова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Иван Данилов

Мать: Елена Васильева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1745 ст.

Муж: Семён Дмитриев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Константин Семёнов

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Яков Семёнов

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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