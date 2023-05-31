Семён Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Дмитрий Пантелеев
Мать: Федосья Трофимова
Место жительства
1736
Бракосочетание
30.01.1745 ст.
Жена: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Акилина Семёнова
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Константин Семёнов
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Яков Семёнов
Мать ребёнка: Домна Иванова
Смерть
Неизвестно