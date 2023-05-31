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Семён Дмитриев

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Дмитрий Пантелеев

Мать: Федосья Трофимова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1736
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1745 ст.

Жена: Домна Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Акилина Семёнова

Мать ребёнка: Домна Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Домна Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Константин Семёнов

Мать ребёнка: Домна Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Яков Семёнов

Мать ребёнка: Домна Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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