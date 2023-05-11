Дмитрий Пантелеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти02.01.1744 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Пантелей
Место жительства
До 1718
Бракосочетание
До 1720
Жена: Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ефимия Дмитриева
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Семён Дмитриев
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Место жительства
1736
Смерть
02.01.1744 ст.