Дмитрий Пантелеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Пантелеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

02.01.1744 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1682 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Пантелей

Мать: не указана

Место жительства
До 1718
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1720

Жена: Федосья Трофимова

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ефимия Дмитриева

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Семён Дмитриев

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1736
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.01.1744 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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