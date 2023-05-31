Федосья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1720

Муж: Дмитрий Пантелеев

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ефимия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Пантелеев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Семён Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Пантелеев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Пантелеев

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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