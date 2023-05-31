Федосья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1720
Муж: Дмитрий Пантелеев
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ефимия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Пантелеев
Рождение ребёнка
1728
Сын: Семён Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Пантелеев
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Пантелеев
Смерть
Неизвестно