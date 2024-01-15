Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиОколо 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Федор Спиридонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Макаровна
Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Антип Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Макаровна
Смерть
Около 1842
Истопники, Россия