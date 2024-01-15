Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Около 1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Федор Спиридонович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Макаровна

Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Антип Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Макаровна

Смерть
Около 1842
Истопники, Россия
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