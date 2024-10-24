Прасковья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Федорович

Истопники, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Антип Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно

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