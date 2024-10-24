Прасковья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Федорович
Истопники, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Антип Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно