Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиОколо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Сергей Федорович
Мать: Прасковья Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Матрона Автономовна
Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Филимон Андреевич
Мать ребёнка: Матрона Автономовна
Истопники, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1844
Сын: Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Матрона Автономовна
Истопники, Россия
Смерть
Около 1845