Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Около 1845

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Сергей Федорович

Мать: Прасковья Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Матрона Автономовна

Истопники, Россия
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Филимон Андреевич

Мать ребёнка: Матрона Автономовна

Истопники, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1844

Сын: Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Матрона Автономовна

Истопники, Россия
Смерть
Около 1845
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